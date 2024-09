Venerdì 30 agosto al teatro Goldoni di Bagnacavallo si è tenuto il consueto seminario di apertura per l’anno educativo 2024-2025.

Come ogni anno, il seminario connota finalità di formazione e informazione per tutta la comunità educante, e nello specifico per il personale dei Servizi educativi e delle scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il coordinamento pedagogico, il Servizio 0-6 dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il coordinamento pedagogico dell’Unione ha presentato il piano dell’offerta formativa per l’anno educativo 2024-2025, dopodiché si sono susseguiti due interventi formativi, per arricchire di spunti il personale educante.

Sandra Piretti, referente del coordinamento pedagogico di Ravenna e coordinatrice pedagogica del Comune di Cervia, ha raccontato l’esperienza maturata nel corso di una visita alle strutture per l’infanzia di Berlino, sottolineando l’importanza dell’incontro con altre culture per sviluppare nuovi punti di vista e contaminazioni utili a incrementare il proprio bagaglio culturale professionale.

Successivamente è intervenuta Moira Sannipoli, professoressa associata in didattica e pedagogia speciale presso il dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università di Perugia, che ha parlato dell’importanza di immedesimarsi nel prossimo per la figura dell’educatore e quanto l’empatia e la capacità di comunicare possano fare la differenza tanto nella crescita di ciascuno di noi, quanto nel rapporto con le famiglie che frequentano i servizi educativi.

Il seminario di apertura dell’anno educativo è proposto ogni anno dal coordinamento pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, nell’ambito del programma di formazione permanente e qualificazione per le educatrici e le insegnanti dei servizi 0-6 anni dell’Unione, con lo scopo di sostenere i gruppi di lavoro e fornire strumenti sempre attuali per l’agire educativo.