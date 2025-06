Sono state premiate classi vincitrici del progetto #Facciamo la differenza, promosso dal Ceas Intercomunale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con La Grande macchina del mondo, il programma di educazione ambientale del Gruppo Hera.

Il percorso ha visto la partecipazione di 34 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio della Bassa Romagna, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie per condividere un modello di sviluppo più sostenibile allo scopo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare, in termini di quantità e qualità, la raccolta differenziata.

Dopo un incontro introduttivo, durante il quale alle ragazze e ai ragazzi è stato sottoposto un quiz sui temi della sostenibilità, le classi hanno cominciato a monitorare concretamente i propri comportamenti quotidiani, pesando i rifiuti e suddividendoli per tipologia, al fine anche di riflettere sull’impatto ambientale dei propri comportamenti. Quest’anno è stata dedicata un’attenzione particolare alla misurazione della CO₂ risparmiata grazie alla cura nella raccolta differenziata. In totale, le classi coinvolte nel progetto hanno contribuito a un risparmio di oltre 575 kg di CO₂.

Anche il supporto delle famiglie, coinvolte in brevi campagne di sensibilizzazione, è stato determinante, grazie ai «rifiutatissimi» conferiti alle stazioni ecologiche, che hanno contribuito al punteggio finale.

Sono state premiate la classe 3B della primaria «Rodari» di Alfonsine e la 1D della secondaria di I grado «Baracca» di Lugo, quelle che hanno ridotto maggiormente le loro emissioni. La competizione è stata molto serrata e tante altre classi si sono distinte al punto di essere comunque premiate: si tratta della 4E della primaria «Codazzi» di Lugo, della 3C della «Rodari» di Alfonsine, della 4A della primaria «Battaglia» di Fusignano (che è anche l’istituto che ha visto il maggior numero di classi partecipare al progetto) e della 5C della primaria «Quadri» di Massa Lombarda, che in termini percentuali ha ridotto la Co2 del 67% grazie alla raccolta differenziata.

Le classi vincitrici sono state premiate con dei buoni acquisto per materiale didattico e ogni studente di queste classi ha ricevuto un utile gadget. A consegnare i premi alle classi vincitrici sono stati a Lugo gli assessori Fausto Bordini e Daniela Geminiani, ad Alfonsine l’assessore Luca Capacci, a Fusignano il sindaco Nicola Pondi e a Massa Lombarda il sindaco Stefano Sangiorgi, che è anche referente delle Politiche per l’ambiente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Sonia Guerrini per il Ceas Intercomunale.

Un contributo fondamentale al progetto è stato dato anche dalle «Famiglie Riciclone», in particolare quelle di Alfonsine, Lugo e Fusignano.

Le attività sono state coordinate dal Ceas Bassa Romagna e condotte dalla cooperativa Atlantide. Per ulteriori informazioni scrivere a facciamoladifferenzaucbr@gmail.com.