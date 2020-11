La giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha approvato un disciplinare per la concessione di contributi ai Confidi, finalizzati a favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio, in seguito all’emergenza Covid-19 o altri eventi calamitosi.

Il provvedimento che ha in dotazione 172.314,83 euro intende supportare le realtà economiche nell’abbattimento dei costi per l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, di professionisti o lavoratori autonomi che abbiano unità locale e/o sede legale/residenza (solo per le persone fisiche) nei comuni della Bassa Romagna, per la graduale ripresa del sistema produttivo in seguito all’emergenza Covid-19.

Gli interessati della Bassa Romagna possono presentare domanda entro il 30 novembre 2020. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.labassaromagna.it.

“Si tratta di una misura per noi strutturale, che mettiamo in campo da anni, destinando ai Confidi come Bassa Romagna la quota più elevata in Provincia, in proporzione al numero di imprese e all’estensione del territorio. Tuttavia, quest’anno alla luce della crisi economica abbiamo aumentato in via straordinaria il plafond di un ulteriore 15% e abbiamo incluso per la prima volta tra i beneficiari i liberi professionisti – dichiara Daniele Bassi, referente per le politiche economiche dell’Unione – al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo messo a dura prova dall’emergenza da Covid-19, ma anche da altri eventi calamitosi come, ad esempio, quelli meteorologici.

Complessivamente l’Unione della Bassa Romagna dall’inizio della crisi sanitaria ha messo a disposizione di imprese e famiglie oltre 2 milioni di euro.