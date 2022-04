Visto il successo dell’edizione 2021, abbiamo il piacere di presentarvi il progetto “ Lavori in Unione – Estate 2022″. Il progetto prevede momenti di volontariato proposti dalle Associazioni e dagli enti rivolti ai ragazzi 14-19 anni, per consentire loro di conoscere nuove realtà del territorio e sperimentarsi in esperienze diverse da quelle quotidiane, oltre che mettere parte del loro tempo nel periodo estivo a disposizione della comunità.

Ecco la proposta dell’Unione:

“Alle Associazioni di volontariato e promozione sociale in indirizzo

Oggetto: Lavori in Unione – estate 2022

L’Unione della Romagna Faentina sull’onda del successo dell’edizione 2021, vuole riproporre l’iniziativa “Lavori in Unione – Estate 2022”.

Con la presente, quindi, sono a richiedere la vostra disponibilità per la realizzazione dell’edizione 2022 di Lavori in Unione.

Come saprete il progetto, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 19 anni, che frequentano gli Istituti Superiori di Faenza e Riolo Terme oppure residenti nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, ha come fine quello di far conoscere il mondo del volontariato e offrire loro l’opportunità di sperimentarsi in un’attività a favore della comunità.

Si proporrà ai ragazzi e alle ragazze di dedicare, nei mesi estivi, due o più settimane delle loro vacanze ad iniziative che spazieranno dalla tutela ambientale e dei beni comuni (pulizia, parchi, muri imbrattati ect.), alla solidarietà, al turismo, alla comunicazione e alla tutela della legalità.

Il progetto è strutturato in percorsi settimanali (5 giorni mattina e/o pomeriggio per un minimo di 20 ore a volontario) in cui i ragazzi e le ragazze dopo una breve formazione, potranno inserirsi in specifiche attività di volontariato.

Ogni percorso prevede: un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la presenza di un tutor che li affiancherà, nonché la copertura assicurativa: responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera.

Con la presente sono quindi a chiedervi di predisporre, entro domenica 8maggio p.v. un elenco di progetti/iniziative, da proporre ai ragazzi che aderiranno a questa iniziativa. A tal fine qui di seguito il link per la compilazione della scheda progetto dove dovrete indicare il titolo del progetto, la sede di realizzazione, il periodo e il tutor dei ragazzi: link di Google: https://forms.gle/pBnxM5CD1Xgr1wa66″