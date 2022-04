Dopo i riflettori della Lonely Planet, la Bassa Romagna torna a far parlare di sé nel mondo del turismo, grazie a un articolo pubblicato sul numero di aprile della nota rivista di settore Bell’Italia. «Una terra da scoprire e da vivere», come viene definita fin dal titolo del testo, tra spunti e curiosità per turisti e amanti del viaggio.

L’accento è posto in particolare sulla varietà del patrimonio artistico e culturale, gli itinerari naturalistici e l’originalità degli eventi.

«Continuiamo a portare avanti una strategia di divulgazione verso l’esterno, fondamentale per fare conoscere il nostro territorio – ha dichiarato Nicola Pasi, sindaco referente per il Turismo dell’Unione -. Un passo dopo l’altro, questi piccoli interventi ci permettono di guadagnare sempre più visibilità, certi che questo possa avere una ricaduta positiva anche a livello economico».

Bell’Italia vanta una tiratura oltre 600mila lettori e oltre 100mila follower sui social.