Il portale online “LINKmate” – attivato lo scorso anno per semplificare la gestione delle pratiche di IMU da parte dei cittadini – si aggiorna con nuove importanti funzionalità, che permetteranno di avere un canale di comunicazione diretto con l’ufficio tributi, svolgendo in autonomia la maggior parte delle pratiche che in passato richiedevano la presenza fisica presso gli sportelli comunali.

Nella nuova versione, rilasciata a partire daport oggi, il cittadino può consultare la propria posizione tributaria conosciuta dal Comune e consultare i dati del catasto relativi ai propri immobili. Il contribuente può inoltre effettuare la compilazione guidata per la propria dichiarazione IMU, consultare le dichiarazioni IMU precedenti e scaricare la modulistica per quanto riguarda istanze di rimborso e istanze di uso gratuito. L’accesso al servizio avviene tramite SPID, CIE o CNS.

L’aggiornamento è disponibile per tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. Per facilitare l’acceso al portale, sul sito istituzionale di ciascun Comune è stata predisposta una pagina informativa dal titolo “LINKmate – Sportello Telematico IMU”.