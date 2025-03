Un calendario di appuntamenti dedicati all’uso consapevole delle tecnologie digitali è in programma la prossima settimana grazie al progetto “Comunità Digitale di Prossimità”. L’iniziativa, promossa dall’Unione della Romagna Faentina con il contributo della Regione Emilia-Romagna, ha l’obiettivo di offrire a giovani e cittadini strumenti e conoscenze per un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie.

Il ciclo di incontri e workshop avrà inizio il 2 aprile e affronterà temi quali l’uso responsabile dei social media, la diffusione delle fake news e il ruolo della blockchain nell’innovazione digitale. Il primo appuntamento, in programma alle 15.30 presso Faventia Sales, sarà dedicato alla presentazione del progetto e delle sue finalità. Il 4 aprile, sempre alle 15.30 a Faventia Sales, si discuterà di comunicazione e gestione delle informazioni, con un focus sull’Open Innovation, sul Design Thinking e sulla sicurezza informatica. Il 9 aprile, dalle 15.00 presso la Biblioteca Manfrediana di Faenza, si terrà un approfondimento su intelligenza artificiale e blockchain, con un’analisi delle loro applicazioni pratiche. Nella stessa giornata, verrà esplorata la cultura dell’innovazione nelle aziende. Il 15 aprile, a Faventia Sales alle 15.30, verranno analizzate le strategie di comunicazione digitale e l’uso del linguaggio nei social media. Il 16 aprile, con il workshop di chiusura che si terrà a Riolo Terme presso il Centro Sociale La Baracca a partire dalle 18.30, sarà dato spazio al confronto e alla raccolta di idee e proposte da parte della comunità. Il calendario completo con tutte le informazioni sui singoli workshop e i relatori è disponibile all’indirizzo: https://www.romagnafaentina.it/vivere-il-comune/eventi/evento-culturale/comunita-digitale-di-prossimita.

Il progetto vede la collaborazione con esperti specializzati nel settore tecnologico, perché le attività garantiscano un impatto duraturo sul territorio. Con il supporto dell’Unione della Romagna Faentina, il progetto si propone di fare un passo in avanti verso la costruzione di una società digitale più consapevole e partecipativa.

“Siamo entusiasti di iniziare questo ciclo di incontri che si pone l’obbiettivo di rendere semplici e comprensibili i grandi cambiamenti digitali che interessano i nostri tempi e la nostra società. – commenta l’Assessore Davide Agresti del Comune di Faenza – Si uniscono alla strategia più ampia di diffusione della cultura digitale che in questi anni, passo dopo passo, stiamo costruendo, proponendo iniziative per scuole, giovani, imprese, cittadinanza attiva, e svolgono un’azione parallela al percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare dei nostri Comune, per far sì che le infrastrutture digitali non solo siano il più possibile utilizzabili, ma anche e soprattutto accessibili.”