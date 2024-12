UniCredit ha donato 25 computer al Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina che ricomprende i comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme.

I 25 laptop sono destinati a potenziare le sale informatiche del Centro per le Famiglie, attivo nelle aree in provincia di Ravenna colpite dall’alluvione e frequentato da adolescenti e gruppi di utenti che accedono per partecipare ad attività educative e di formazione.

In prima linea per l’Emilia-Romagna già nelle fasi iniziali delle emergenze maltempo che in questi anni hanno colpito la regione, UniCredit ha continuato a tenere alta l’attenzione sulle zone coinvolte, lavorando per intercettarne e soddisfarne i bisogni.

Attraverso il dialogo continuo con la comunità, la Banca ha quindi risposto tempestivamente all’istanza giunta dall’Unione della Romagna Faentina, donando 25 computer. Ciò anche grazie alla collaborazione con ASYSTEL-BDF, realtà attiva nel mercato dell’Information Technology italiano, che ha ricondizionato i pc, dotandoli di idoneo sistema operativo.

Antonella Caranese e Paolo Ravaioli, rispettivamente dirigenti dell’Area Servizi alla Comunità e dell’Area Organizzazione e Progetti Strategici, Innovazione Tecnologica e Demografia dell’Unione della Romagna Faentina, ringraziano UniCredit per la donazione ricevuta.