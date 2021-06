Sono aperti i termini per la richiesta di assegni destinati ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori e residenti in Bassa Romagna. L’assegno è riservato alle famiglie con un valore Isee 2021 del nucleo famigliare inferiore o pari a 8.788,99 euro.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 31 gennaio 2022. Per accedere al modulo di domanda è necessario essere in possesso di una email e di un’identità digitale Spid o della Carta di identità elettronica.

Il link per accedere alla domanda è disponibile sul portale dei Servizi online del sito www.labassaromagna.it, nella sezione Contributi.

Per informazioni e/o supporto per la presentazione online della domanda, contattare lo Sportello Sociale Educativo del proprio Comune di residenza, in orario di ufficio.