“In occasione della Giornata della Terra (domani, 22/4), come UNICEF vogliamo sottolineare quanto il cambiamento climatico incida sul futuro e sul benessere dei nostri bambini e delle nostre bambine. Il 99% dei 2,2 miliardi di bambini del mondo – praticamente tutti – sono esposti ad almeno una minaccia ambientale, tra cui ondate di calore, cicloni, inondazioni, siccità, malattie trasmesse da vettori, inquinamento atmosferico e avvelenamento da piombo” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia –“Attualmente, nel mondo 1 miliardo di bambini è a rischio ‘estremamente elevato’ per gli impatti della crisi climatica. Il cambiamento climatico si sta verificando ora e quasi tutti i bambini nel mondo ne saranno colpiti. ComeUNICEF abbiamo quindi realizzato 6 consigli per affrontare il tema del cambiamento climatico con i più piccoli. Non sorprende, infatti, che i bambini abbiano già sentito parlare di questa tematica e che possano provare molte emozioni, come essere ansiosi, spaventati, tristi e arrabbiati. Anche se non possiamo arrestare immediatamente il cambiamento climatico, possiamo aiutare i bambini a scoprire i fatti, a sapere che non sono soli e trovare il modo di agire, possiamo coinvolgerli con ottimismo e positività.”

Qui alcuni suggerimenti su come avere una conversazione onesta e fiduciosa sul cambiamento climatico senza ignorare la realtà e la portata del problema.

Fate i compiti: Nessuno ha tutte le risposte sul cambiamento climatico e va bene se anche voi non le avete. Ci sono molte risorse affidabili e disponibili online che includono video, discorsi e articoli che possono aiutarvi a rispolverare la scienza. Parlate con altri adulti per scoprire come affrontano l’argomento. Ricordate: va bene se non riuscite a rispondere a tutte le domande che i bambini potrebbero avere – prendetela come un’opportunità per scoprire insieme le risposte. Su unicef.it troverete molte notizie aggiornate sull’impatto del cambiamento climatico sui bambini e le bambine. Ascoltate: Per iniziare la conversazione sul cambiamento climatico con i bambini, scoprite cosa già sanno sull’argomento e come si sentono a riguardo. Potreste essere sorpresi da quanto ne sappiano già e quanto possono argomentare. Usatela come un’opportunità per ascoltare le loro speranze e paure per il pianeta. Date loro tutta la vostra attenzione e non respingete o minimizzate le preoccupazioni che hanno. Fate sapere loro che possono sempre contare su di voi per parlarvi di qualsiasi cosa. Usate evidenze scientifiche alla loro portata: Solo voi conoscete al meglio i bambini con cui state parlando quindi assicuratevi che le informazioni siano appropriate. Un buon punto di partenza può essere far associare il cambiamento climatico con la loro vita quotidiana ed esplorare i fatti di base insieme. Per esempio: “Gli esseri umani bruciano combustibili fossili come il carbone ed il petrolio per far funzionare le automobili, far volare gli aerei e illuminare le case. Tutto questo rilascia gas serra nell’atmosfera che avvolgono il pianeta in una bolla, rendendo il clima più caldo. Un pianeta più caldo significa cambiamenti del tempo, più inondazioni e più tempeste. Mentre il pianeta si riscalda, le calotte polari si sciolgono e il livello del mare si alza. È un problema serio, ma molti scienziati e molti giovani stanno lavorando sodo per trovare soluzioni e apportare cambiamenti positivi. E ci sono molte cose che anche noi possiamo fare.”

Immagini, mappe e video possono aiutare a visualizzare il problema e renderlo più concreto. Una grande risorsa da esplorare è Climate Visuals che ha una libreria di immagini sull’argomento, dagli impatti climatici alle soluzioni.