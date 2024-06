Giovedì 6 giugno a Ravenna nella sala Cavalcoli di viale Farini si terrà il workshop ‘Plastiche & Ambiente’, organizzato dai Dipartimenti di Chimica “Giacomo Ciamician” e di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna e da Fondazione Flaminia.

La giornata di studi vedrà riuniti esperti della comunità scientifica e dell’industria per valutare l’interazione tra plastica e ambiente da vari punti di vista: gli aspetti normativi e legislativi, i progressi tecnologici nello sviluppo di nuovi materiali e di metodologie avanzate di recupero e riciclo, l’identificazione di soluzioni efficaci per la mitigazione dell’impatto ambientale, gli effetti sull’ambiente e sugli ecosistemi derivanti dell’errata gestione dei materiali plastici.

Al centro dei lavori sarà anche il tema del monitoraggio ambientale di microplastiche, nanoplastiche e additivi in varie matrici (suolo, sedimenti, aria, acqua e biota) mediante tecniche analitiche innovative. E poi la valutazione degli effetti di microplastiche, nanoplastiche e additivi nei confronti di vari target biologici acquatici e/o terrestri, ma anche gli aspetti normativi a livello italiano ed europeo, le soluzioni innovative per sviluppare materiali a basso impatto ambientale o per massimizzare il riciclo e il recupero tramite tecnologie avanzate.

L’evento ha carattere nazionale ed è dedicato alla comunità scientifica, alle aziende operanti nel settore e agli studenti e alle studentesse dei corsi di laurea attinenti.