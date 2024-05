“La richiesta di unire la ciclopedonale tra Castel Bolognese e Faenza si fa sempre più forte.

Nonostante le passate pedalate di sensibilizzazione sull’argomento, accresce la necessità di inserire questo importante tema, tra le priorità dei 2 Comuni e dell’URF.

Da molto tempo abbiamo promesse di miglioramento delle condizioni ciclabili, piccoli passi sono stati fatti, ma con troppa timidezza rispetto agli obiettivi dichiarati sui documenti ufficiali.

Con il crescente interesse per uno stile di vita sostenibile e la necessità di ridurre l’impatto ambientale delle nostre azioni, la bicicletta è un mezzo di trasporto pratico ed ecologico. Nell’ottica di aumentare le persone che si spostano a piedi o in bici fra i due Comuni in maniera sostenibile occorre che le infrastrutture siano sicure, solide, adeguate e soprattutto ininterrotte.

Si ritiene non sia possibile continuare verso una direzione autocentrica, per invertire la rotta bisogna rendere più facile la scelta di chi vuole cambiare e spostarsi in maniera sostenibile.

Il tratto di ciclopedonale “mancante” sulla SS9 del territorio del Comune di Castel Bolognese di circa 1300 metri: dall’incrocio di Via Burano all’incrocio di Via Gradasso.

Il tratto di ciclopedonale “mancante” sulla SS9 nel territorio del Comune di Faenza di circa 1500 metri:

Dal confine del Comune “Ponte Castello” a dopo il semaforo sulla Via Lugo.

Ti invitiamo sabato 1 Giugno ad unirci a noi nella pedalata (non competitiva) di sensibilizzazione e Promozione Sociale lungo la via Emilia (SS9) nel tratto tra Castel Bolognese e Faenza.

Ritrovo in piazza a Castel Bolognese ore 15:30: registrazione dei partecipanti, breve introduzione e partenza intorno alle ore 16, direzione Museo Civico di Scienze Naturali “Malmerendi” di Faenza.

FIAB Faenza offre, ai partecipanti che si registrano all’ iniziativa, un’assicurazione giornaliera RC Bici.

Verranno forniti omaggi ai bimbi e bimbe che parteciperanno con la propria famiglia (omaggi offerti da BRN e Valfrutta).

Si ricorda a tutti i partecipanti che è sempre obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della strada, e che prudenza e buon senso aiutano a prevenire incidenti.

Per maggior sicurezza, verremo scortati dalla Polizia Municipale, nel tratto di Via Emilia scoperto dalla ciclopedonale.

Per concludere l’iniziativa si andrà al Museo Civico di Scienze Naturali “Malmerendi” per visitare la mostra temporanea “Città Perdute” (il regno delle api, strutture del regno animale e vegetale).

Grazie ai volontari di Legambiente Faenza, sarà inoltre possibile avvicinarsi ed osservare la vita che si svolge all’interno dell’alveare (In sicurezza), assaggiare i mieli, imparando in che modo le api lo producono e perché sono così importanti per l’ambiente.

Iniziativa è sottoscritta dai seguenti gruppi/associazioni del territorio: