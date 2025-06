Saranno giorni intensi quelli che attendono l’intero staff del Centro Studi Danza Asd, sia nella sua sede di Lugo, in via Bartolomeo Gastaldi, che sui palchi del territorio. Diverse esibizioni che porteranno davanti al pubblico il risultato di un lungo inverno fatto di lezioni, prove, sfide personali e collettive per le allieve e gli allievi della scuola, oltre ad una lunga serie di riconoscimenti e di vittorie nei concorsi ai quali i diversi gruppi hanno preso parte.

Il primo appuntamento è fissato già tra poche ore, venerdì 6 giugno, quando i gruppi del Corso di Hip Hop animeranno con le loro esibizioni l’iniziativa benefica “Can I Flip it” organizzata allo skatepark di Lugo nel parco comunale Giardini di via Colombo. Nell’ambito di una festa con skate contest, graffiti, Dj set e food truck, alle ore 18.30 l’esibizione di Hip Hop.

Sabato 7 giugno invece il Centro Studi Danza sarà presente alla Festa dello Sport organizzata dal Comune di Lugo, in collaborazione con UISP, nel parco Il Tondo di Lugo dalle ore 14.30 come appendice della tradizionale Giornata dello Sport prevista dalle 18.30 nel Pala Lumagni e dove, tra i premiati, verranno consegnati riconoscimenti a Laura Ghera, per i risultati dell’ultimo anno sportivo del settore Musical, e Marilisa Angeli per quelli del settore Danza.

Sabato 14 giugno toccherà invece al Teatro del Sacro Cuore di Lugo, con ingresso da via Emaldi, che dalle ore 20.45 ospiterà sul suo palcoscenico lo showcase finale dei Corsi di Musical Theatre 2025. Uno spettacolo dal titolo “It’s a Musical” che, attraverso i grandi classici e le nuove stelle di Broadway, non mancherà di sorprendere, per la regia di Laura Ghera e le coreografie di Cecilia Rivola e Letizia Casotti.

Giovedì 26 Giugno sarà la volta dell’attesissimo “Danzando sotto le Stelle”. Dalle ore 20.45 nel piazzale interno del centro del Parco del Lago che ospita il Centro Studi Danza il saggio dei corsi 2024-25 con coreografie di Marilisa Angeli per il Modern Contemporaneo, Cecilia Rivola e Marco Sbarzagli per il Classico, Letizia Casotti per il Tip Tap e Laura Ghera per il Musical. Lo stesso spettacolo sarà replicato anche Mercoledì 2 Luglio sul monumento a Francesco Baracca in centro a Lugo.

Dal 30 giugno all’11 luglio il Centro Studi Danza ospiterà infine due settimane di “Art Summer Camp”. Tre ore di lezione ogni giorno ed esibizione finale, alternando corsi di Danza classica, Hip Hop, Modern e Musical, oltre a un laboratorio scenografico e corsi di canto e recitazione.