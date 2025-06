Oltre alla mostra “Libri [quasi] mai mai visti” (visitabile fino al 22 settembre) e ai due appuntamenti del Ravenna Festival in programma per il 28 e 29 giugno (dedicati rispettivamente alla musica folk irlandese e allo spiritual jazz), Palazzo San Giacomo ospiterà numerosi e variegati eventi durante i mesi estivi.

Un’accurata selezione di pellicole cinematografiche allieterà le calde serate dei martedì di luglio e agosto: un’occasione per stare in compagnia e godersi il fresco nell’arena cinematografica all’aria aperta ad ingresso gratuito. La prima proiezione di Cine-SanGiacomo è prevista per l’8 luglio al calar del buio.

Tornano poi per il terzo anno consecutivo i Picnic a Palazzo, organizzati in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Ravenna, con fantastici agri-aperitivi, laboratori, concerti, market creativo e intrattenimento per grandi e piccoli: appuntamento a partire dalle ore 18 del 24 luglio e del 28 agosto. La prima serata ospiterà la band toscana pop-punk-rock Tonno, mentre la seconda sarà dedicata a due gruppi russiani: i Solmeriggio apriranno la serata, prima di lasciare il palco agli Old Number Six.

Il 7 agosto, invece, la Chiesa di San Giacomo sarà la sede del tradizionale concerto russiano facente parte del festival itinerante I luoghi dello Spirito e del Tempo, organizzato dal Collegium Musicum Classense di Ravenna e dedicato alla conoscenza della musica antica (e non solo). Per l’occasione, Pro Loco Russi organizzerà visite guidate al piano nobile di Palazzo San Giacomo. La Chiesa sarà protagonista anche nella serata del 25 luglio, quando sarà la meta della camminata organizzata dalla Parrocchia S. Apollinare, che partirà dalla Chiesa Arcipretale e poi l’oggetto di una visita guidata a cura di Pro Loco Russi.

Per chi fosse interessato a visitare il Palazzo con una guida turistica, tornano anche gli appuntamenti dell’ultimo sabato dei mesi di giugno, luglio e agosto: tre pomeriggi all’insegna della scoperta degli affreschi e della storia della nobile residenza estiva della famiglia Rasponi, in compagnia di guide turistiche abilitate.

TUTTE LE DATE

fino al 22 settembre LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI mostra di molti dei migliori libri (mai mai visti) della storica manifestazione, a cura di Gianni Zauli

sabato 28 giugno ore 18.00 VISITA GUIDATA A PALAZZO con Marcella Culatti ore 21.30 RAVENNA FESTIVAL: LA LUNGA NOTTE IRLANDESE

domenica 29 giugno ore 21.30 RAVENNA FESTIVAL: LA NOTTE DELLO SPIRITUAL JAZZ

martedì 8 luglio ore 21.00 CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

martedì 15 luglio ore 21.00 CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 17 luglio ore 18.00 APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

martedì 22 luglio ore 21.00 CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 24 luglio dalle ore 18.00 PICNIC A PALAZZO con Tonno in concerto in collaborazione con Campagna Amica

martedì 29 luglio ore 21.00 CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

martedì 5 agosto ore 21.00 CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 7 agosto ore 21.00 (Chiesa di San Giacomo) I LUOGHI DELLO SPIRITO E DEL TEMPO concerto a cura di Collegium Musicum Classense & visite guidate al Palazzo a cura di Pro Loco Russi

sabato 9 agosto dalle ore 20.00 alle ore 24.00- LIBRI [QUASI] MAI MAI VISTI apertura straordinaria notturna della mostra

martedì 12 agosto ore 21.00 -CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 14 agosto ore 18.00- APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

martedì 19 agosto ore 21.00- CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 21 agosto ore 18.00 -APERITIVO CON INCURSIONI SONORE E LETTERARIE evento collaterale della mostra Libri [quasi] mai mai visti

martedì 26 agosto ore 21.00 -CINE-SAN GIACOMO – proiezione film

giovedì 28 agosto dalle ore 18.00 -PICNIC A PALAZZO con Solmeriggio e Old Number Six in concerto, in collaborazione con Campagna Amica

sabato 30 agosto ore 18.00 -VISITA GUIDATA A PALAZZO con Manuela Guerra