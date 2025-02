Dal 27 febbraio al 29 giugno undici opere del MIC Faenza sono in mostra a Palazzo Reale a Milano alla mostra “Intorno al 1925. Il trionfo dell’Art Déco” a cura di Valerio Terraroli.

Nel 2025 ricorre il centenario de l’”Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes” di Parigi, l’evento che segnò l’affermazione dello “Stile 1925” o Art Déco: un gusto innovativo diffusosi in Europa nel primo dopoguerra.

Per celebrare questo anniversario, la mostra milanese presenta al pubblico straordinari esempi di arti decorative italiane ed europee, dai vetri alle porcellane alle maioliche, dai tessuti agli arredi e all’oreficeria, ma anche dipinti, sculture, disegni e manifesti pubblicitari, nonché immagini d’epoca, spezzoni cinematografici e ceramiche per restituire il più possibile il clima e le atmosfere di un’epoca irripetibile e affascinante.

Fondamentale per la mostra è stata la collaborazione con realtà museali italiane e collezioni private, tra cui anche il MIC Faenza che possiede significative testimonianze di Art Déco a cui è stata recentemente dedicata una sezione permanente.

Il MIC è in buona compagnia insieme ad altri musei italiani tematici come il Museo Ginori a Sesto Fiorentino, la Wolfsoniana di Genova e la Fondazione Vittoriale degli Italiani di Gardone sul lago di Garda, che hanno permesso l’arrivo a Palazzo Reale di prestiti fondamentali per la costruzione di una corretta narrazione della mostra, così come lo sono stati i prestiti provenienti dal Musée des Années Trente di Boulougne-Billancourt (Parigi).

Elenco delle opere prestate

Biancini Angelo, Atteone, 1939-1940 ca., Società Ceramica Italiana (S.C.I.), Laveno, terraglia forte smaltata, h 193 x 122 x 44 cm, inv. 31937

Nonni Francesco, Bucci Anselmo, Corteo Orientale, 1925-1927, maiolica, misure totali h 41.5 x 99 x 29.5 cm (composto da 25 singoli elementi su base di legno), inv. 20932

Nonni Francesco, Bucci Anselmo, Damina e Pierrot, 1927, maiolica, h 33.5 x 41 x 17.5 cm, inv. D 1 (proprietà privata)

Calzi Achille, Gorgona, 1919, maiolica, h 4 x 52 cm, inv. F560

Chini Galileo, Vaso portabastoni, 1920-1925, Fornaci S. Lorenzo, Borgo San Lorenzo, maiolica a lustro, h 71.9 x 34 cm, inv. 5790

Melandri Pietro, Maschera di Satiro, 1931-1933 ca., maiolica, h 47 x 24 x 19 cm, inv. 27190

Nonni Francesco, Melandri Pietro, Calamaio con damina e pierrot, 1930-1935 ca., maiolica, h 30 x 25.3 x 25.3 cm, inv. 18456

Melandri Pietro, Venere moderna, 1936, maiolica a lustro, h 155 x 52 x 50 cm, inv. AB 4629,

Melandri Pietro, Diana cacciatrice, 1934, maiolica a lustro, h 48.5 x 23 x 29 cm, inv. 16555,

Melandri Pietro, Vaso con tre prese a testa di Gorgone, 1925-1931 ca., Focaccia & Melandri, Faenza, maiolica a lustro, h 40 x 27 cm, inv. 23813

Gio Ponti, Urna “Tutto ci attende”, 1925, Società Ceramica Richard-Ginori, S. Cristoforo, terraglia dipinta, h 46 x 18.5 cm, inv. 1392