Un’associazione e un anno di eventi per ricordare Valter Dal Pane | VIDEO

Un’associazione e molti eventi dedicati alla memoria di Valter Dal Pane. Così gli amici e gli animatori del Distretto A vogliono ricordare il vulcanico compagno di avventura a 10 anni dalla scomparsa. “Un Valzer di eventi” il titolo dato al calendario delle iniziative che partiranno dal 3 febbraio dell’anno prossimo, mentre l’associazione sarà già operativa per raccogliere fondi, in collaborazione con Idea Ginger e LA BCC, a favore di giovani aziende costituite da under 30 che sappiano incarnare nel proprio progetto di business idee che avrebbero potuto entusiasmare Valter Dal Pane. Anche il Comune di Faenza celebrerà Valter, intitolandogli un’area, ancora da definire, in grado di racchiudere simbolicamente la sua mentalità sempre in movimento, spesso anche in anticipo sui tempi, rivolta all’accoglienza, all’unione e al gruppo. Per ricordare Valter anche due oggetti materiali: un bicchiere realizzato da ceramisti faentini e un vino