Un’artista di strada improvvisa una performance al Pavimento di Porta Adriana

Continuano le manifestazioni di apprezzamento della città verso l’opera pavimentale in mosaico di Nicola Montalbini. Giovedì sera, un’artista di strada ha improvvisato una performance alla fisarmonica a Porta Adriana. Il Pavimento è l’opera site specific per Porta Adriana di Ravenna, immaginata da Nicola Montalbini e realizzato da Montalbini stesso, in collaborazione con Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, gli studenti e le studentesse dell’Accademia Roberta Casadei, Francesca Fantoni, Lorenzo Baruzzi, Chiara Cappucci, Yinzhuoran Cheng, Martina Di Mattia, Mattia Farinelli, Chiara Ferraresi, Xia Lingjie, Hernan Lombardo, Marica Zanga, organizzato da marte, a cura di Eleonora Savorelli e Daniele Torcellini, per la IX edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo. Un grande pavimento di tessere che è soglia fisica e viaggio attraverso il tempo e le memorie della città.