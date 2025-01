“A seguito dell’evento ormai noto alle cronache odierne in cui il Comandante della Stazione Carabinieri di Villa Verrucchio ha esploso colpi d’arma da fuoco per difendersi da un cittadino egiziano, che dopo aver accoltellato alcune persone in modo grave ha diretto la sua furia omicida verso di lui, armato di un coltello la cui lama era al di sopra di 20 cm.

Questa segreteria, vuole esprimere vicinanza all’amico e collega, il quale in questo momento verrebbe solamente far calare il silenzio sulla triste vicenda.

Questa segreteria non intende polemizzare ma far “muro” a difesa di un collega, che la notte in cui tutti attendevano l’arrivo del nuovo anno, festeggiando, lui era con i propri militari a difesa dei cittadini aggrediti da una persona con intenti omicidi Stante ciò, questo potrebbe essere il momento, che tutte le associazioni sindacali, di tutte le forze di polizia si uniscano per invocare più tutele, affinché la difesa sia sempre legittima per gli operatori di polizia.



…Il Cane da pastore non deve essere punito perché ha difeso il gregge, se così fosse il problema sarebbe su chi lo difenderà la prossima ..”