Un’App e un videogioco per il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza

Un videogioco e un’App per conoscere meglio il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Grazie ad un bando della Regione Emilia-Romagna (MIC 4.0 – Dalla digitalizzazione alla fruizione), il museo oggi può contare su due nuovi applicativi per smartphone e tablet per avvicinare nuove tipologie di pubblico, fidelizzare i propri visitatori, fornire nuovi strumenti per conoscere il proprio patrimonio artistico.

L’App MIC Faenza, sviluppata da Mango Mobile, consente tour audio-guidati al museo, in italiano e in inglese, per adulti e bambini, con approfondimenti, contenuti speciali ed eventi.

“Fragments – Frammenti dal futuro” è invece un videogioco realizzato da Indici Opponibili per un pubblico dai 14 ai 30 anni: un puzzle game ambientato in una futura era glaciale, dove recuperare e restaurare le opere d’arte del museo.