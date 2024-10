Quattro morti in meno di 24 ore, nel pomeriggio di oggi verso le 17 sempre sulla via Sant’Alberto in prossimità dell’incrocio con la via Carlina nello scontro tra una moto ed un trattore è morto un motociclista 58 enne Antonio Mazzetti titolare della Taverna di San Romualdo

Da una prima ricostruzione il motociclista percorreva la via Sant’Alberto direzione Ravenna, il trattore stava svoltando a sinistra per la via Carlina, il motociclista ha perso il controllo della moto nel tentativo di frenare andando sotto le ruote del Trattore. Sul posto gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Purtroppo i medici hanno solo potuto constatarne la morte.