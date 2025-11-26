Gli studenti della classe 4^B dell’indirizzo agrario dell’istituto professionale “Persolino – Strocchi”, in collaborazione con docenti e personale scolastico, hanno contribuito all’allestimento della Galleria Gessi di Faenza realizzando un’aiuola natalizia su richiesta dei negozianti.

Nel corso di cinque lezioni, la classe ha sviluppato il progetto dell’aiuola, curando la scelta dei materiali e la lavorazione per la realizzazione della struttura portante, nonché l’individuazione delle piante adatte alle condizioni climatiche della galleria e all’effetto visivo e cromatico per creare un’atmosfera natalizia.

L’aiuola, di forma romboidale, e il gioco di forme e colori ottenuto attraverso la studiata collocazione delle piante di Edera helix, Calocephalus dalle sfumature argentate, Skimmia japonica caratterizzata da bacche rosse, Picea glauca, Heuchera di colore violetto e numerosi ciclamini, valorizzano l’accoglienza nello spazio della Galleria Gessi, mettendolo ancor più in risalto. Gli alunni, lavorando in piccoli gruppi coordinati dalla professoressa Ballardini, hanno inoltre preparato la targa dell’istituto e le ghirlande decorative.

Gli stessi studenti, nella giornata di martedì 25 novembre 2025, dopo aver collocato e terminato la realizzazione dell’opera presso la galleria di corso Mazzini, hanno indicato agli esercenti delle attività commerciali presenti cure e consigli per le piante selezionate.

L’attività rientra nella proposta di Formazione Scuola Lavoro, che ha recentemente sostituito il PCTO: tramite progetti di questo tipo, che consistono in veri e propri compiti di realtà, gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze e le competenze acquisite in aula e in laboratorio, sviluppando inoltre il proprio senso civico e di collaborazione per la comunità di appartenenza.