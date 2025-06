“Dopo le 21.30, mi è passato il dolore e sono stato fino alle quattro del mattino su una barella. Alle 4 erano ormai 11 ore che ero lì, mi sono alzato e sono andato dal giovane medico e gli ho detto che non erano ancora riusciti a visitarmi, a fare una diagnosi e mettere insieme le parti per provare poi a strutturare un percorso di cura. Ho ricordato anche che venivo da un’operazione per un tumore alla vescica e che, nonostante ciò, loro mi avevano dato il braccialetto azzurro: quello che mi stava capitando era in netta correlazione con l’operazione che avevo vissuto”.

“Ho avuto una discussione civile con il medico che ne ha già di sue. Ma un paziente non può essere messo nelle condizioni di difendersi da solo questo semmai lo dovrebbe fare un Tribunale del Malato che però è solo sulla carta e non ha nessun potere, né contrattazione.

In questo modo a cascata spesso c’è un’organizzazione del lavoro che non risponde al benessere e alla salute delle persone. Si danno responsabilità a un infermiere e a un medico con tanti pazienti sopra le barelle”.

“Io credo che questo modo di fare sia alla fine disumano e anche un po’ cinico, ho aspettato quattro ore per avere un calmante, avevo un dolore molto molto lancinante e alla fine la realtà è che c’è solo un infermiere e un medico ed è la pura verità, per tanti pazienti. Quei pazienti che non sono capaci di attendere che stanno su una barella rotolarsi dal dolore”.

“Vede signor Caradori forse non è facile fargli capire il dolore che uno soffre su quella barella, c’ero io dentro quel dolore e ci ha messo tutto l’impegno per non mettermi in difficoltà e mettere in difficoltà gli altri. C’è un limite a tutto: io sono una persona, devo essere rispettata tutelata e curata. Fare la mia parte anche con dei doveri perché io rispetto chi lavora e ho grande considerazione. Mi piacerebbe che lei entrasse nel merito non per scaricare su qualcun altro, partendo proprio dal pronto soccorso, dove vedo decine di persone aspettare ore e ore a volte spesso in una condizione di dolore e non parlo solo di me. Una volta lo chiamai il pronto soccorso il girone infernale, ma magari è anche peggio.

Esagero? Buona giornata Ivano Mazzani”