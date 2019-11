La Cassa di Ravenna S.p.A. ospita da qualche giorno presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 3 dicembre, una mostra su “Ravenna città che legge”, in collaborazione con il Comune di Ravenna e l’Istituzione Biblioteca Classense.

Esposti libri, immagini, albi illustrati appartenenti alla letteratura dei ragazzi.

La mostra, ospitata dalla Cassa, consente di rendere omaggio ai primi venti anni del programma nazionale di promozione della lettura “Nati per leggere”, rivolto a tutte le famiglie con bambini in età prescolare e promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Nati per leggere promuove la pratica della lettura per contrastare le disuguaglianze nelle opportunità di crescita, avvertite già all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia.

A Ravenna il progetto è promosso dal Comune di Ravenna e dall’Istituzione Biblioteca Classense, in collaborazione con pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.