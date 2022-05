Una veleggiata contro la violenza sulle donne | VIDEO

Prima Veleggiata delle Rose a Cervia per manifestare contro la violenza di genere. Al Circolo Nautico di Cervia si è tenuta la prima edizione dell’iniziativa ideata da Movimento Donne Impresa di Confartigianato della Provincia di Ravenna e da Inner Wheel Club Ravenna. Una manifestazione sportiva non competitiva durante la quale uomini e donne fianco a fianco hanno affrontato il mare. Fra gli equipaggi anche le volontarie dei tre centri antiviolenza della provincia: Linea Rosa di Ravenna, Associazione Demetra Donne in Aiuto di Lugo e SOS Donna di Faenza