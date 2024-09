Una targa in ricordo di Guido Perissinotto al Campo Scuola Marfoglia. Nel centro sportivo di via Falconieri, Guido Perissinotto è stato l’unico custode per più di 20 anni, vigilando e proteggendo tutte le strutture e gli atleti che vi si allenavano. Generazioni di ravennati hanno frequentato le piste e conosciuto i coniugi Guido Perissinotto e Elena Pierina Trevisol. Per mantenere vivi quindi i momenti trascorsi insieme, la famiglia Perissinotto, in collaborazione con il Comune di Ravenna, nella mattinata di sabato 28 settembre ha voluto organizzare un momento di ricordo.