In occasione del decennale della scomparsa di Enrico Liverani, giovedì 20 novembre alle 10 nella sede della Cgil di Mezzano saranno inaugurati una targa e un piccolo angolo di lettura permanente, aperto alla cittadinanza. Interverranno alla cerimonia di inaugurazione, con il patrocinio del Comune di Ravenna, il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e la segretaria generale della Cgil di Ravenna, Manuela Trancossi (la cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook.com/BibliotecaEnricoLiverani).

Dal 20 novembre sarà presente un presidio culturale – nato nei locali dell’organizzazione che ha visto Enrico impegnato per anni nella categoria della Fp Cgil (Funzione Pubblica) – a testimonianza di un legame profondo con il territorio e con i valori di solidarietà e giustizia che hanno guidato la sua azione quotidiana. A Mezzano, Enrico Liverani aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita in cui aveva dedicato impegno ed energia prima nel ruolo di sindacalista, poi come amministratore pubblico e infine come candidato a sindaco per il centrosinistra. Sempre il 20 novembre, la città di Ravenna dedica una serie di iniziative per ricordare l’impegno civile, l’umanità e la profonda attenzione per i diritti da parte di Enrico Liverani.