Una storica foto per i santalbertesi

Oggi alle 14 in piazza Garibaldi a Sant’Alberto di Ravenna si sono radunati i cittadini, ma anche gli ex abitanti del paese per una foto unica e storica di tutti i santalbertesi in occasione dei 180 anni dalla nascita di Olindo Guerrini

La fotografia è parte del progetto “Sant’Alberto: il paese dei poeti” del fotoreporter Giampiero Corelli e sarà usata come manifesto per l’evento del prossimo anno.