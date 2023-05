Domenica 28 maggio, alle 21, in piazza Kennedy, l’Arar (associazione ravennate astrofili Rheyta), che gestisce le attività del Planetario, organizza l’evento “Una stella per gli alluvionati”.

Anche il cielo – sostiene Arar – può portare un po’ di conforto e di svago in una situazione drammatica come quella che ha sconvolto le comunità locali e ha quindi promosso un’osservazione astronomica pubblica per raccogliere offerte che saranno devolute alla raccolta fondi organizzata dal Comune e destinate a chi è stato maggiormente colpito dalla calamità alluvionale.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione dell’associazione con il Comune.

Si ricorda che per le donazioni tramite bonifico bancario è disponibile l’Iban IT96V0627013100CC0000308106 intestato al Comune di Ravenna con la causale “Donazione emergenza alluvione”.

E’ possibile donare anche tramite Satispay il cui link diretto è presente sulla home page del sito istituzionale www.comune.ra.it