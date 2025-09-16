Cavalieri da tutta Italia assieme ai protagonisti delle Giostre del Niballo si sfideranno in appassionanti corse all’anello al Centro Civico Rioni nell’ultimo weekend di settembre in una manifestazione che per Faenza è una novità.

“Special Event 2025”, che si svolgerà nelle mattine e nei pomeriggi di sabato 27 e domenica 28 settembre, è il nuovo “contenitore” ideato dalla Cooperativa dei Manfredi, la società di servizi dei Rioni faentini, in collaborazione con il Comitato Giovani Rionali, che avrà al suo interno una speciale “Giostra della Quintana” organizzata dal Settore nazionale Equitazione dell’O.P.E.S. (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) assieme all’I.S.H.A. (Italian Stock Horse Association).

La manifestazione equestre che è elemento centrale della “due giorni” al Centro Civico, struttura sportiva che il Comune di Faenza ha affidato ai Rioni Giallo, Nero, Rosso, Verde e Borgo Durbecco le cui scuderie sono tutto l’anno cuore pulsante del Palio del Niballo e della Giostra della Bigorda d’Oro, vedrà i fantini concorrenti e i loro cavalli misurarsi nelle due piste più rappresentative delle contese italiane.

Sabato 27 cavalli e fantini giostreranno con la lancia utilizzata nelle tenzoni faentine sulla pista che riproduce perfettamente quella del Palio correndo uno per volta ad infilare anelli di diametro sempre più piccolo.

Il giorno dopo la sfida si sposterà sulla pista a forma di “otto” modellata su quella del “campo” di Foligno con analoghe modalità. La speciale “Quintana” faentina scatterà in entrambe le giornate intorno alle 9 per concludersi con le premiazioni alle 16 circa, fermandosi per la pausa-pranzo e per la “pausa-biada”, visto che oltre a cavalieri e accompagnatori ci sono anche i quadrupedi veri protagonisti della kermesse.

“Special Event 2025” offre a tutti di entrare liberamente al Centro Civico, “dove giocano i Rioni” e godere di qualche ora a contatto con la natura nella zona pedecollinare alla periferia sud di Faenza in località Graziola, a breve distanza della “cittadella dello sport” di Piazzale Mario Tambini. La manifestazione è un’ottima occasione per un giro in bicicletta o a piedi: al Centro Civico Rioni si arriva da Via Sant’Orsola, imboccando la stradina vicino al passaggio a livello parallela alla ferrovia Faenza-Brisighella.

Nel pomeriggio della domenica, che si aprirà alle 14.30 con l’esibizione di giovani sbandieratori dei Rioni, sono in programma alcune iniziative per i visitatori meno legati al mondo dell’equitazione.

In entrambe le giornate sarà disponibile all’ora di pranzo un punto di ristoro per concorrenti, accompagnatori e visitatori.