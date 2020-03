Una serie web musicale per intrattenere le persone a casa: l’Orchestra Corelli suona “da casa” le sigle delle serie Tv

Una serie web per intrattenere le persone a casa. L’idea è venuta all’Orchestra Corellii, che ha deciso di realizzare quattro puntate per ripercorrere la musica di popolari serie e produzioni televisive. Con la collaborazione di Giorgia Trasselli, l’indimenticabile tata di “Casa Vianello”, e di Andrea Roncato sono quindi state realizzate le prime puntate. Ogni puntata un messaggio, per ricordare alle persone le regole da seguire in questo particolare periodo storico. La principale: #iorestoacasa. Poi la colonna sonora, riarrangiata dall’orchestra in una versione inedita, “casalinga”