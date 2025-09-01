Sabato 30 agosto si è svolta al Chiringuito sul lago di Porto Fuori una serata all’insegna della beneficenza, realizzata grazie a Gianfranco Corelli, a Massimo Mandich, a Fabio Alberani (Presidente del Ravenna Padel Center), a Marco Vecchi, a tutto lo staff del RPC, e a giovani volontari per aiutare la ricerca per la cura delle malattie ematologiche e per dare sostegno ai malati ematologici. Una sentita partecipazione di tutti, compresa quella del Prof. Francesco Lanza, Direttore del reparto di ematologia dell’ospedale di Ravenna e un ex paziente ematologico, Andrea, che ha portato la propria testimonianza riguardo al suo percorso di cura. Il ricavato della serata sarà devoluto ad AIL Ravenna, l’associazione per la cura contro leucemie, linfomi e mieloma.