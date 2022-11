Una serata “A cielo aperto” è in programma presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo venerdì 18 novembre.

L’incontro conviviale «alla scoperta di un miglior rapporto con noi stessi e la madre terra» comincerà alle 21 con “Vicino all’acqua”, accoglienza in sala immersiva con tisane di benvenuto, per proseguire poi “Col canto degli uccelli”, meditazione guidata coordinata con i movimenti del corpo.

Si tratterà di una serata, anticipano gli organizzatori, «di profonda connessione con se stessi per ritrovarsi, per ascoltarsi e, attraverso il movimento del proprio respiro, combattere l’ansia e gli effetti negativi dello stress».

L’ingresso è libero e gratuito, la prenotazione gradita. I partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di un tappetino da palestra.

La serata è proposta dall’Ecomuseo con lo Studio Olistico Illumina e la Farmacia Reale di Mezzano.

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.