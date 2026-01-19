Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Comunale di Russi ospiterà il varietà “I colori della vita”, giunto alla sua terza edizione in questa veste, dopo aver mosso i primi passi al Teatro Rasi di Ravenna con quattro precedenti appuntamenti.

L’iniziativa nasce per sostenere Martina, una giovane che necessita di cure continuative per garantire condizioni di salute e qualità di vita dignitose. Grazie alla determinazione della famiglia, Martina ha intrapreso un percorso riabilitativo che coinvolge sia l’aspetto fisico-motorio sia quello comunicativo, dimostrando progressi significativi e una straordinaria voglia di vivere. La sua energia contagiosa è fonte di ispirazione per tutti coloro che le sono accanto.

Le terapie necessarie comportano costi elevati, in gran parte a carico della famiglia. Per questo è stata costituita la Fondazione “Il volo di Martina”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per consentire la prosecuzione delle cure e garantire a Martina una vita il più possibile integrata e serena.

Da anni, grazie all’impegno di amici e sostenitori, vengono organizzati eventi solidali per contribuire a questo progetto. Attualmente fra i gruppi più attivi figurano quelli di Russi e Ravenna. Si segnala che anche quest’anno la classe 5ª A Geometri 1983 dell’Istituto Camillo Morigia di Ravenna rinnova il proprio sostegno, confermando la forza di un una coesione solidale che dura nel tempo.

“Partecipare alla serata significa non solo vivere un momento di spettacolo e divertimento, ma anche offrire un contributo concreto a una causa che merita attenzione e cuore. Martina vi aspetta a teatro, con la gioia di incontrare e ringraziare chi vorrà condividere con lei questa festa.”

Per la prenotazione dei posti è già attivo il numero 3392214781 mentre la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 19:00 presso la biglietteria del Teatro, saranno in vendita i posti rimasti.