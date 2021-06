Una Scuola di vocalità per esplorare tutte le potenzialità della voce: nasce a Ravenna “Malagola”

Una Scuola di vocalità per esplorare tutte le potenzialità della voce in ambito creativo, teatrale e musicale: è stato presentato oggi “Malagola”, un progetto di scuola ideato dalla co-fondatrice del Teatro delle Albe Ermanna Montanari negli spazi dello storico Palazzo Malagola, che ha ispirato il nome della Scuola. L’edificio ospiterà infatti a partire dal prossimo 18 ottobre il corso di Alta Formazione “Malagola-Pratiche di creazione vocale e sonora” che grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna offrirà in maniera gratuita ai partecipanti lezioni e laboratori che permetteranno di esplorare tutte le sfaccettature dell’utilizzo della voce nell’ambito artistico e della produzione multimediale. Il corso, che vedrà la partecipazione anche di diversi artisti nel ruolo di docenti, potrà accogliere 15 candidati ed è rivolto a chi opera nel mondo delle arti dal vivo ma che a studenti di teatro, arti visive e di musica di livello superiore.