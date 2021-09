Rotonda all’incrocio della Cosina lungo la via Emilia. Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale, ha presentato ufficialmente un’interrogazione per aumentare la sicurezza di un’intersezione troppe volte al centro di incidenti stradali, anche mortali come nell’ultimo tragico caso di inizio mese:

“Premesso che:

Pochi giorni fa l’incrocio della Cosina è stato nuovamente teatro di un incidente mortale. Quasi quotidianamente l’incrocio è teatro di incidenti, e spesso questi sono molto gravi.

Considerato che:

la Via Emilia in quel tratto, per diversi motivi, è estremamente insidiosa

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER

capire se sia realizzabile in quel punto, anche per rallentare il traffico veicolare, una rotonda

capire, addirittura, se sia realizzabile, oltre la rotonda, approfittando della rivisitazione dell’area, la famosa bretella, che collega quella parte della Via Emilia con l’autostrada, un’opera già messa su carta, e rilanciata in campagna elettorale, un’opera possibile, che scaricherebbe il traffico proveniente da Forlì in grossa parte fuori Faenza, riducendo emissioni, portando un evidente aumento della qualità della vita, e creando un volano attrattivo ed interessante per il mondo imprenditoriale

capire se possano essere messi in atto altri progetti, anche temporanei, in ottica di scurezza stradale

L’obbiettivo principale è quello di salvare vite”