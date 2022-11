Anche farsi fare una piega dal parrucchiere può diventare un gesto di solidarietà. Grazie alla partecipazione di oltre 120 persone all’iniziativa di beneficenza “Una Piega per lo IOR” domenica 6 novembre a Ravenna sono stati raccolti in beneficienza oltre 2300 Euro: le generose donazioni raccolte in cambio di una piega ai capelli o di una manicure saranno devolute all’Istituto Oncologico Romagnolo per l’acquisto di nuove parrucche oncologiche. Un grande successo reso possibile grazie alla collaborazione di Obiettivo Bellezza-FORMart, Confartigianato Ravenna, Open Space Italia e il lavoro instancabile di 25 acconciatori e 6 estetiste. Sono proprio loro i protagonisti della lunga maratona di bellezza e solidarietà che ha preso vita dalle 9.30 alle 17.00 nei laboratori Obiettivo Bellezza di Ravenna. Professionisti, saloni di acconciatura, estetiste e future estetiste hanno offerto gratuitamente la propria disponibilità per portare avanti il Progetto Margherita.

Attraverso questa iniziativa ogni anno lo IOR riesce a fornire parrucche a oltre 300 donne in trattamento oncologico nel territorio romagnolo, oltre a donare il proprio servizio di supporto e assistenza. All’interno dei percorsi di terapia oncologica sono infatti sempre di più le figure professionali che affiancano il lavoro dei medici. Non solo psicologi e caregivers: da tanti anni anche acconciatori ed estetiste prendono parte attivamente nei percorsi di recupero della salute e del benessere. È stato dimostrato che il lavoro dei professionisti della bellezza non aiuta solamente a nascondere gli inestetismi dovuti alle malattie oncologiche e agli effetti delle terapie: consente inoltre alle pazienti di aumentare la propria autostima, un fattore capace di influenzare positivamente il recupero psico-fisico.

Per fare in modo che sempre più pazienti possano beneficiare del supporto di acconciatori ed estetiste specializzate l’academy Obiettivo Bellezza da anni organizza un percorso formativo di estetica oncologica. Certificato da OTI Italia, il percorso consente ai professionisti della bellezza di ottenere le competenze fondamentali per prendersi cura dei pazienti oncologici. Perché la bellezza e la ricerca della propria femminilità possano accompagnare, ogni giorno, il pieno recupero del proprio benessere e del proprio sorriso.

Da parte di Confartigianato un GRAZIE al GRANDE cuore delle imprese partecipanti:

Un ringraziamento particolare anche al Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e all’Assessore Federica Moschini che hanno voluto dimostrare di persona la vicinanza delle Istituzioni per questa iniziativa.