Da oggi, 4 maggio 2021, gli ambienti comunali saranno dotati di nuovi dispositivi per la purificazione dell’aria grazie al contributo, sotto forma di donazione anonima, di una piccola azienda.

“Una piccola azienda di Russi ha donato 10 dispositivi di sanificazione dell’aria decidendo di non comparire perché è giusto fare del bene ma ancora più bello è farlo senza farsi pubblicità – questo il commento di un referente dell’azienda –, ringraziando pubblicamente per la collaborazione il Dott. Luca Beghelli per la fornitura in tempi celeri dei SanificaAria 30 Beghelli, che contribuiscono, grazie alla tecnologia uvOxy basata sulle onde UV-C, a sanificare l’aria di uno spazio fino a 50 metri quadri in meno di 4 ore sanificando l’aria in continuo e garantendo un’efficacia testata fino al 99,9% su virus e batteri incluso il virus SARS-CoV-2″

Il Sindaco, Valentina Palli, a nome di tutta l’Amministrazione ringrazia per il gesto dell’azienda che, preferendo l’anonimato, dimostra la sua grande indole altruista e profonda sensibilità verso la collettività.