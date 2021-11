Una piazza illuminata a Ravenna manifesta contro l’affossamento del ddl Zan | VIDEO

Una piazza illuminata che chiede più diritti. Sotto il tricolore di Palazzo Rasponi, tante associazioni, realtà, movimenti, forze politiche si sono ritrovati in piazza Kennedy a Ravenna per protestare contro l’affossamento del Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia che non ha avuto il voto favorevole del Senato. Una manifestazione condivisa dall’amministrazione bizantina, con il sindaco Michele de Pascale e la presidente del consiglio comunale Ouidad Bakkali che hanno assicurato come il centrosinistra continuerà a chiedere una legge per la parità dei diritti. Nel frattempo però 154 i senatori, a scrutinio segreto, hanno votato la tagliola richiesta da Lega e Fratelli d’Italia e hanno così impedito l’approvazione della legge Zan dopo il voto favorevole della Camera. E intanto, fa sapere Arcigay, gli episodi di omotransfobia continuano, come a Ferrara, dove, il 31 ottobre, alcuni ragazzi sono stati aggrediti con petardi, insulti e richiami al fascismo.