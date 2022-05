Una piazza dedicata alla memoria di Lasalle Errani | VIDEO

La piazzetta di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, accanto a piazza della Penna, da sabato 28 maggio è intitolata a Lasalle Errani, Tenente Colonnello Paracadutista, fondatore del Tennis Club di Faenza e maestro alla scuola primaria Pirazzini. Da anni l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo Italia sono impegnati a ricordare la memoria di Lasalle Errani, scomparso nel 2005. Tante le iniziative ideate per ricordare il Tenente Colonnello come la “Festa d’azzurro” o il memorial Errani ideato proprio dal Tennis Club. Dopo la decisione della commissione toponomastica di dedicare alla memoria di Errani la piazzetta, oggi è avvenuta la cerimonia di intitolazione, alla presenza di numerosi faentini, allievi ufficiali, ex studenti e degli attuali studenti della scuola Pirazzini, che hanno dedicato ad Errani una poesia.