Una petizione per chiedere di installare le webcam sul mare ravennate

Una petizione online per chiedere l’installazione di webcam sulle spiagge di Ravenna per monitorare le condizioni del meteo e del mare. 119 al momento i firmatari. L’idea è di da Portami in Pista, l’associazione nata per promuovere la sicurezza in moto, su strada e su pista, ed è pensata soprattutto per i praticanti di vela, surk, kite surf e altri sport. In realtà, una volta installati, gli strumenti tecnologici potrebbero essere fruiti da tutti i turisti e frequentatori delle spiagge, in modo da programmare al meglio le rispettive giornate, come avviene in altre località, a Rimini, ad esempio, o in Liguria.