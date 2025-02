Una petizione chiede interventi per garantire la sicurezza dell’Orto Bertoni

Una petizione per la messa in sicurezza dell’Orto Bertoni. L’omonimo comitato del quartiere alluvionato ha fatto partire una raccolta firme per chiedere le opere promesse dopo l’alluvione del 2023. Il modulo delle firme può essere sottoscritto al negozio Kavolo Km0 nella piazzetta di via Bertoni. La petizione è estesa anche alle altre zone limitrofe al quartiere colpite dalla piena del Lamone, come via Calbetta, via Costa, via Salvemini, via Buozzi, via Ferrari o via Firenze.

Fra gli abitanti del quartiere, edificato negli anni Ottanta, è alta la paura di dover affrontare una nuova alluvione.