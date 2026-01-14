Una petizione chiede di bloccare il trasferimento della Mordani alla Novello. Ma nessun passo indietro del Comune

Il Comune di Ravenna conferma: nessun passo indietro sul trasferimento della Mordani alla Novello e della Damiano al Mordani. Nel pomeriggio di mercoledì, si è tenuta una nuova commissione consiliare dedicata alla discussione della petizione che chiedeva di sospendere il progetto di trasloco della scuola elementare all’interno dell’istituto di Piazza dei Caduti. Oltre 600 le firme a sostegno della richiesta.

Il progetto di adeguamento della Novello annunciato dal Comune al momento non è ancora pronto. Si sta cercando di soddisfare tutte le richieste. Tuttavia le principali soluzioni potrebbero essere già presentate al prossimo open day della Mordani, in programma il 20 gennaio prossimo.