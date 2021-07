Una pedalata tra argini e sentieri, sulle carraie e in mezzo alla pineta, usando una mountain bike o il gravel, col silenzio della natura a fare da sfondo. E’ quello che propone l’Acsi comitato di Ravenna con l’iniziativa “Sulle orme di Anita” in programma venerdì 23 luglio. E’ una pedalata da Mezzano a Casal Borsetti nei luoghi della trafila garibaldina che unisce la bellezza delle nostre zone “umide” con la storia risorgimentale che trasuda dalla toponomastica di Casal Borsetti, mettendo al centro la solidarietà. Per gli amanti delle escursioni e delle due ruote, quella del 23 luglio sarà non solo l’occasione di conoscere una parte di un territorio incantevole, ma anche di partecipare a una giusta causa: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto alla “Ronda della carità”, realtà legata alla Caritas diocesana che da diverso tempo si occupa dei senzatetto della città e dei poveri, una fascia quest’ultima in preoccupante aumento anche nella nostra città.

“Sulle orme di Anita” non è dunque una gara, ma è una corsa: ad aprire il proprio cuore agli altri.

Le iscrizioni si raccolgono il giorno stesso: dalle 7.30 alle 9 in piazza della Repubblica a Mezzano e dalle 8 alle 9.30 al bagno Adriatico di Casal Borsetti. La quota di iscrizione è di 8 euro e comprende il ristoro lungo il percorso oltre al tradizionale, e immancabile in eventi come questi, pasta party finale. Si può pedalare con qualsiasi mezzo adatto al tracciato. A tutti i partecipanti sarà consegnato un omaggio e un breve scritto che riporta luoghi e notizie della trafila garibaldina, un pezzo di storia che si incarna nella Romagna in più di un edificio, di un luogo, di un tratto di strada.

E’ necessario confermare la presenza alla mail indicata nel regolamento posto alla pagina facebook acsi.ciclismo.ravenna. Ed è gradito il preavviso di partecipazione, scrivendo una mail a: acsi.ra.ciclismo@gmail.com