Una partita inaugurale fra la Tampieri Holding e il gruppo di Faventia Sales per festeggiare il campetto in sintetico ristrutturato degli ex Salesiani. Una serata di festa, giovedì 24 ottobre, con grande soddisfazione da parte di tutti. Il campo è fruibile da oltre 250 bambini in sintetico di alta qualità ed è stato possibile renderlo di nuovo agibile, dopo l’alluvione del 2023, grazie ad una ingente donazione della Tampieri Holding.