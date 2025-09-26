Grazie al prezioso dono della famiglia Zannoni – Marano e alla volontà delle sorelle Laura e Francesca, nel reparto pediatrico del Santa Maria delle Croci entrano nuovi libri da leggere e condividere.

La pediatria dell’Ospedale di Ravenna da sempre cerca di offrire un’accoglienza particolare rivolta ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze e alle loro famiglie per una permanenza, meglio se breve, ma la migliore possibile.

La biblioteca della Farfalla è uno di questi luoghi. Mette a disposizione libri e letture per i ricoverati nel reparto. Con questa donazione la biblioteca si arricchisce di letture imperdibili come Harry Potter, Il GGG e la Fabbrica di Cioccolato del mitico Roald Dahl e di alcune graphic novel di Raina Telgermeir considerata uno dei migliori talenti del fumetto.

“La lettura nella realtà ospedaliera – ha sottolineato il Prof. Federico Marchetti, primario dell’Unità Operativa di Pediatria – può aiutare a rilassarsi e ad alleviare l’ansia e lo stress associati alla malattia. Inoltre leggere storie di altri personaggi può aumentare la comprensione e la capacità di mettersi nei panni degli altri”.

L’allestimento della biblioteca è stato curato dalle bibliotecarie dell’Unita di Pubblica Lettura dell’Istituzione Biblioteca Classense che curano anche gli angoli dei libri degli ambulatori vaccinali nell’ambito delle azioni locali del programma “Nati per Leggere”.