A gennaio 2021, l’Unione della Romagna Faentina, ha concesso all’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, la gestione di tre ulteriori appartamenti destinati all’ospitalità di donne e minori che vivono situazioni ad alto rischio per la propria incolumità.

“Nel momento in cui scriviamo tutte le strutture da noi gestite sono al completo, mentre l’ultimo appartamento a noi concesso e da utilizzare a questo scopo, è in fase di allestimento. Si tratta di Casa Nicoletta, dedicata a Nicoletta Massari, socia e operatrice volontaria di SOS Donna venuta a mancare pochi mesi fa”.

A partire dalla data simbolica del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza nei confronti delle donne, l’Associazione si è fatta promotrice di una raccolta fondi online volta all’acquisto del mobilio e degli elettrodomestici necessari all’allestimento della nuova casa rifugio.

La raccolta fondi, lanciata sulla piattaforma ideaginger.it, è stata accolta con grande entusiasmo e a distanza di soli 11 giorni dal suo inizio ha superato l’obiettivo iniziale di € 5.000,00 che sono stati utilizzati per acquistare una cucina su misura con piccoli e grandi elettrodomestici, oltre che a coprire i costi per gli allacci idraulici ed elettrici. Attualmente la somma raccolta dall’Associazione per l’allestimento di Casa Nicoletta è di € 8.900,00, ma l’obiettivo è quello di proseguire con la raccolta per arrivare ad una somma di almeno € 10.000,00 necessari per completare l’allestimento della struttura di ospitalità tramite l’acquisto dei mobili per il salotto, di un computer per la didattica dei minori e di tutte le suppellettili necessarie a rendere la stessa confortevole. Il proposito è quello di ultimare l’allestimento di Casa Nicoletta per renderla operativa a partire dall’inizio del 2022.

Le persone interessate a sostenere il progetto possono farlo entro il 14 gennaio 2022, effettuando una donazione su ideaginger.it – cercando il progetto “Una casa rifugio per ricominciare: allestiamo Casa Nicoletta!” – o contattando direttamente l’Associazione SOS Donna (0546/22060 – info@sosdonna.com).

Per ragioni di sicurezza non sarà possibile realizzare un evento di inaugurazione all’interno di Casa Nicoletta, ma l’Associazione si farà promotrice di un’iniziativa pubblica dedicata a chi supporterà la raccolta fondi, per celebrare insieme Nicoletta Massari e la nascita di un nuovo luogo per le donne. L’iniziativa si svolgerà nella primavera del 2022 e sarà l’occasione per ringraziare di persona i/le donatori/trici e consegnare loro le ricompense.

SOS Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di supporto e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite l’organizzazione di eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.