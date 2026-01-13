Fino al 15 febbraio è possibile inviare la propria candidatura al bando di Atlantide per entrare a far parte della community di ambasciatrici e ambasciatori AmaParco 2026, il progetto che coinvolge creator digitali chiamati a raccontare, attraverso i Social – in particolare Instagram – il circuito AmaParco, una rete di 30 parchi e musei situati nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara (www.amaparco.it).

Per il 2026 il progetto si arricchisce di una nuova suddivisione, pensata per valorizzare stili e community diverse:

Nano influencer (5.000 – 10.000 follower)

Micro influencer (10.000 – 100.000 follower).

Un’opportunità rivolta a Instagramers e creators appassionati di viaggi, natura e cultura, capaci di trasformare un’escursione, una pedalata o una visita in un racconto autentico e coinvolgente.

Tra i requisiti principali, la condivisione di almeno una delle tematiche che sono al centro della filosofia di Atlantide e del circuito AmaParco: dalla passione per la bike alle attività all’aria aperta, dall’amore per la natura alla poesia, fino alla cultura e alla scoperta lenta del territorio.

Le ambasciatrici e gli ambasciatori selezionati saranno ospiti dei parchi del circuito AmaParco e prenderanno parte ad almeno cinque escursioni e attività nel corso della stagione di apertura 2026. Le esperienze vissute diventeranno contenuti: foto, video, post, Reels e Stories, capaci di raccontare i luoghi e, soprattutto, le emozioni che questi sanno regalare.

Al termine dell’anno, ogni Ambassador riceverà un compenso per l’attività di promozione svolta.

Il regolamento completo per partecipare alla call è disponibile sul sito www.amaparco.it, nella sezione dedicata AmaParco (https://www.amaparco.it/amamaparco/).

Scadenza 15 febbraio 2026.

Per maggiori informazioni:

promozione@atlantide.net