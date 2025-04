Una nuova barriera per difendere via Cimatti dalle piene del Marzeno

Non solo i lavori al bacino allagabile. Per difendere via Cimatti da una nuova eventuale esondazione del Marzeno si sta pensando ad un altro progetto di difesa del quartiere. Lo ha reso noto lo stesso Comitato Borgo nei giorni scorsi. Si tratta di un progetto redatto dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con uno studio tecnico, per il quale è già stata stanziata una cifra a variazione di bilancio: 65 mila euro.

Si tratta di una barriera di 3,2 metri, da realizzare in corrispondenza del ponte della circonvallazione