Una nuova app per prenotare le aule studio alla Biblioteca Manfrediana e alla Biblioteca Diocesana

Arriva l’app per prenotare il proprio posto nelle aule studio della Biblioteca Manfrediana e della Biblioteca Dioceana Cicognani. A ideare lo strumento è stata la biblioteca in seminario che torna oggi ad aprire le aule dopo un anno di pandemia. Dopo le chiusure delle settimane scorse, riaprono le aule anche alla Manfrediana. 43 mila le persone che nel 2019 hanno utilizzato le aule studio della biblioteca comunale, un servizio quindi fondamentale per la comunità. Con il coronavirus ovviamente le presenze si sono dimezzate. La nuova app gratuita (sviluppata con la collaborazione di Colan srl e Studioin3) permetterà di ottimizzare i tempi, gli spazi, rispettare gli ingressi contingentati e tracciare le presenze. Prenotato il proprio posto bisognerà effettuare il check in e il check out all’entrata e all’uscita dalla biblioteca, via smartphone, se dotato di tecnologia Near Field Communication, o alla reception