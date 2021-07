Nel fine settimana caratterizzato dagli eventi della Notte Rosa, il trio di società sportive ravennati – Asd Orbite, Powerbeach e Bvl – sceglie di aderire alla manifestazione con la sua proposta sportiva . Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, sui campi allestiti al Marina Bay Experience, si tiene un torneo nazionale di beach volley riservato agli Amatori. In campo, dunque, tutti gli appassionati e le appassionate di pallavolo, che potranno cimentarsi anche in un torneo misto.

Ai tornei amatoriali verranno affiancati 2 tornei di serie Beach 1, maschile e femminile, con 2.000 € di montepremi e tornei FIPAV per Under 18, 16 e 14 maschile e femminile.

Il programma prevede domattina alle 9 le prime gare delle pool di qualificazione al main draw per i tornei federali Serie Beach 1 su 4 campi per gender, in contemporanea con i tornei 2×2 amatoriali maschili e femminili con 6 campi dedicati. Alle 17.30 è in programma la finale dei tornei amatoriali maschili e femminili. Domenica 1 agosto si riprende alla mattina con le altre partite dei tornei di serie Beach 1 con i tabelloni a singola eliminazione ed inizia il torneo 2×2 misto su 8 campi. Alle 17.30 via alle finali dei tornei Serie Beach e misto.

Il tutto sarà accompagnato da due aperitivi, con dj set: sabato alle 18.30 e domenica alle 18, a sancire la chiusura festosa della due giorni di beach volley.